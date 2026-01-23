Vilanova (CEAPI) pide más implicación de España en Iberoamérica ante la creciente confianza de gobiernos en empresarios

(De izq. a dcha.) El Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova - Cedida

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha celebrado un conversatorio entre el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; y moderado por el Director General de CEAPI, Jordi Gutiérrez. El acto se ha desarrollado en Madrid, de manera simultánea al Foro de Davos, y tras la celebración de su Junta Anual de Socios.

En un contexto en el que América Latina, con el 8% de la población concentra el 30% de los homicidios globales, el Secretario General Iberoamericano, Andres Allamand reflexionó sobre el papel de Latinoamérica y CEAPI en la actual situación geopolítica: "En las ultimas elecciones en la región se ha visto un cambio importante en los ejes del debate: ahora este orbita en torno a los temas de seguridad ciudadana, vinculado a la amenaza del crimen organizado internacional y a los temas de crecimiento económico, indispensable para derrotar la pobreza y disminuir las desigualdades. Esos asuntos se alinean con la opinión publica, que considera ambos prioritarios ya que son los que generan en la ciudadanía mayor preocupación e interés”.

Ante estos datos, insistió en que “tenemos que convencer a los empresarios de que tienen que ser activos, que tienen que tener voz. Las empresas tienen que defender sus convicciones y no entregar el espacio público a otros. Ustedes tienen que ser voceros de sí mismos e influir en la sociedad. Los empresarios tienen que jugar un rol activo y CEAPI es uno de los grandes instrumentos para el activismo empresarial. Ustedes ayudan a darle fisionomía a la sociedad”.

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, declaró que “nuestra razón de ser (la de CEAPI) es Iberoamérica, su gente, el crecimiento, es ser el aliado de los gobiernos que creen en las empresas. Estar en la batalla y pelear por las ideas. Y todo esto es posible gracias al compromiso de socios miembros de la junta directiva, de los socios, del staff y de las instituciones”. En este sentido, destacó que “durante 2026 CEAPI fortalcerá su función con Think Tank poniendo el marcha el Observatorio Empresarial Iberoamericano”.

Para la presidenta del consejo empresarial, “España tiene que involucrarse mucho con Iberoamérica. Hay buenas noticias en la región, las cuatro últimas elecciones han sido buenas noticias, como también lo es cambio producido en Venezuela. Y todo esto está enfrentando los grandes temas que son seguridad y crecimiento, unido al Mercosur, otra buena noticia. Todo suma”.