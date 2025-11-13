Visa se suma como aliado estratégico del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme. - CEOE

MADRID 13 Nov (EUROPA PRESS) -

Visa respaldará como aliado estratégico al VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, que se celebrará durante los días 27 y 28 de noviembre en Tenerife y reunirá a más de 100 representantes del sector público y privado de 22 países iberoamericanos.

Su apoyo al evento reafirma el compromiso de la empresa para hacer crecer a las más de 93 millones de pymes presentes en América Latina y el Caribe, que representan el 60% del empleo formal de esta región.

De esta manera, Visa estará muy presente en la edición del foro de este año, que se celebra bajo el lema 'Pequeñas empresas para grandes países' y se articula en torno a cuatro ejes temáticos: territorio, talento, transformación y tracción.

Desde su equipo de soluciones comerciales, la firma impulsa herramientas que facilitan el acceso al financiamiento, optimizan la gestión del capital de trabajo y conectan a las pymes con cadenas de valor nacionales e internacionales.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y VERDE

Con más de 50 ponentes confirmados, incluyendo 15 representantes gubernamentales, 30 líderes empresariales, 13 presidentes de organizaciones y 20 responsables institucionales de alto nivel, el evento contará además con delegados de más de 50 instituciones regionales y organismos multilaterales, como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Fundación Carolina, entre otros.

Además de los paneles temáticos y conferencias magistrales, el programa incluye una reunión a puerta cerrada entre sector público y privado, tres rutas tecnológicas abiertas al público y la jornada "Objetivo Empleabilidad", organizada por CEIB junto a FIJE y Conecta Iberoamérica, centrada en el papel de las mipymes en la formalización laboral y el desarrollo territorial.

El foro ha sido organizado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), el ministerio de Industria y Turismo, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la CEOE Tenerife.