La vivienda marca nuevo récord como primer problema de España, seguida de la inmigración, que repunta en el CIS

Un grupo de personas durante una manifestación frente al Congreso por el fin de la moratoria antidesahucios. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vivienda continúa como el primer problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero, que también refleja un incremento de la inquietud por la inmigración al albur de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, la vivienda repite como principal preocupación ciudadana, con un 42,8% de menciones, subiendo dos décimas respecto a enero, y también figura como primer problema personal, con un 27,6% de alusiones.

La última vez que la vivienda encabezó ambas listas fue el pasado mes de octubre, pero lo hizo con porcentajes más bajos. Entonces logró un 37,1% en la relación general de problemas y un 26,2% en la subjetiva.

El estudio publicado este lunes, realizado entre los días 2 y 6 de febrero, arroja cambios en la segunda plaza de la lista de problemas, pues la inmigración ha desbancado a la crisis económica.

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

En concreto, las menciones a los inmigrantes han subido 4,4 puntos, pasando de la cuarta a la segunda posición, tras la aprobación a finales de enero de un nuevo proceso de regularización al que, en principio, podrían acogerse medio millón de personas.

El tercer puesto es para la crisis económica, con un 18,1% de respuestas, tres puntos menos que en enero, y le siguen el Gobierno y los partidos (17,8% frente al 16,6% del mes anterior) y los problemas relacionados con la calidad del empleo, que suben más de medio punto, hasta el 15,9%.

Destaca el incremento de cuatro puntos que experimentan en febrero las menciones al mal comportamiento de los políticos, que alcanzan el 14,2%, y pasan de la décima a la sexta posición, mientras que como séptimo problema nacional figuran los problemas políticos en general con un 14%, medio punto menos, y el octavo es la sanidad, con un 11,4%.

LOS EXTREMISMOS MARCAN RÉCORD

El 'top ten' de las preocupaciones ciudadanas lo cierran los extremismos, que marcan récord con un 11%, y se colocan en la novena plaza, seguidos del paro, que sigue en caída libre y se anota un nuevo mínimo histórico del 10,3%.

En la lista de problemas subjetivos, tras el 27,6% de la vivienda aparecen la crisis económica (25,8%), la sanidad (22,9%), la calidad del empleo (17,1%) y la inmigración (9,9%).

Respecto a la situación económica del país, un 55,4% la considera mala o muy mala, frente al 37,6% que opina lo contrario. En el plano de las finanzas personales, un 26,2% admite que le va mal o muy mal, por un 63,5% que elogia el estado de sus cuentas.