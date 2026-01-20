Von der Leyen ve un "error" los aranceles de Trump y prevé una respuesta "firme, unida y proporcionada"

Archivo - 22 January 2025, France, Strasbourg: European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a debate as part of a plenary session at the European Parliament. Photo: Philipp von Ditfurth/dpa - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este martes que los aranceles adicionales propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia son "un error", especialmente "entre aliados de larga data", y aseguró que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada".

Así lo ha señalado Von der Leyen al abordar esta cuestión al final de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), en donde también se espera la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque por el momento no se ha confirmado que esté previsto ningún encuentro entre ambos.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha insistido en que la UE considera al pueblo estadounidense "no solo como un aliado, sino como un amigo", y ha advertido de que una escalada de tensiones comerciales podría conducir a "una peligrosa espiral descendente" que solo beneficiaría a los adversarios que ambas partes tratan de mantener fuera de su entorno estratégico.

Por ello, ha recalcado que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada", aunque ha precisado que Bruselas debe actuar también de manera "estratégica" en la forma de abordar esta situación.

INVERSIONES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL ÁRTICO

En este sentido, ha anunciado que la Comisión Europea trabaja en un paquete para reforzar la seguridad del Ártico, que tendrá como primer principio la "plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca", ya que la soberanía y la integridad territorial de ambos, ha subrayado, "no son negociables".

Von der Leyen ha avanzado, además, un importante aumento de la inversión europea en la región ártica, con el objetivo de apoyar la economía local y las infraestructuras, en cooperación estrecha con las autoridades groenlandesas y danesas.

Asimismo, ha señalado que la UE colaborará con Estados Unidos y con el resto de socios en una seguridad ártica más amplia, un ámbito que ha calificado de "interés común", y ha anunciado que se incrementará la inversión europea en esta materia. "La seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta", ha afirmado.

En particular, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha defendido destinar parte del aumento del gasto europeo en defensa a reforzar las inversiones en capacidades de seguridad "esenciales" en Groenlandia, como una flota europea de rompehielos.

En la misma línea, ha afirmado que la Unión trabajará con sus socios regionales para reforzar la seguridad común y estudiará cómo fortalecer las asociaciones en ese sentido con países como Reino Unido, Canadá, Noruega o Islandia.

Todas estas actuaciones --ha señalado-- formarán parte de la nueva estrategia de seguridad en la que la Unión Europea está trabajando y que verá la luz a lo largo de este año. Una hoja de ruta que, según ha especificado, se basará en el principio fundamental de la soberanía de los pueblos y responde a la necesidad de que Europa impulse su independencia.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA EUROPEA

Durante su intervención en Davos, Von der Leyen ha enmarcado estas tensiones comerciales en un contexto global marcado por un aumento de la fragmentación geopolítica y económica que, a su juicio, deben servir como una oportunidad para avanzar hacia una mayor independencia europea en ámbitos clave como la seguridad, la economía, la energía y la defensa.

La presidenta de la Comisión ha subrayado que este proceso no responde a una coyuntura concreta, sino que constituye un "imperativo estructural" de largo recorrido, y ha insistido en que Europa debe asumir que los cambios en el orden internacional son permanentes y requieren respuestas igualmente duraderas.

APOYO A UCRANIA Y SEGURIDAD EUROPEA

En el plano de la seguridad continental, Von der Leyen ha reiterado el apoyo "inquebrantable" del bloque a Ucrania frente a la agresión rusa, a pocas semanas de que se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la guerra.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha denunciado la intensificación de los ataques rusos contra infraestructuras civiles y energéticas y ha defendido que Ucrania debe afrontar cualquier negociación de paz "desde una posición de fuerza".

En este sentido, ha recordado la decisión de la UE de conceder a Kiev un préstamo de 90.000 millones de euros para los años 2026 y 2027, destinado a reforzar su defensa, mantener los servicios básicos y garantizar la estabilidad del país.

Asimismo, ha señalado que la Unión ha decidido inmovilizar de forma permanente los activos rusos y se reserva el derecho a utilizarlos, como mensaje tanto a Moscú como a la comunidad internacional.

IMPULSO A LA DEFENSA Y A LA INDUSTRIA EUROPEA

Von der Leyen ha destacado también el aumento del gasto previsto de hasta 800.000 millones de euros hasta 2030. Un esfuerzo que, según ha considerado, está contribuyendo a fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa europea, así como a impulsar la innovación en sectores como la inteligencia artificial, los sistemas de vigilancia y los drones de doble uso.

En este sentiod, la presidenta de la Comisión ha subrayado que la economía y seguridad están "más relacionadas que nunca" y ha defendido que Europa debe mostrar "ambición real" para garantizar su capacidad de actuación en un entorno internacional cada vez más competitivo.