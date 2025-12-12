Vox pide la comparecencia en el Congreso de María Jesús Montero, Sara Aagesen y Óscar Puente por el caso Plus Ultra

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado este viernes múltiples peticiones de comparecencias en el Congreso para recabar información sobre el caso de Plus Ultra, entre ellas las de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Además, Vox ha exigido que comparezcan en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo; el de Energía, Joan Groizard; del de Industria, Jordi García; la subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, además de otros cargos relacionados con este organismo, Industria y Hacienda.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el jueves la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo y la Policía detuvo al presidente y CEO, Roberto Roselli.

La investigación, bajo secreto de sumario, está en manos del mismo juzgado que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que se investigaba las presuntas irregularidad en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.