Vox pone en duda que Plus Ultra pueda operar en España si tiene mayoría de capital venezolano

Archivo - Plus Ultra Líneas Aéreas celebra la ayuda de 53 millones aprobada por el Gobierno

Archivo - Plus Ultra Líneas Aéreas celebra la ayuda de 53 millones aprobada por el Gobierno - PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox no sólo cuestiona que la aerolínea Plus Ultra mereciera la ayuda de 53 millones de euros del fondo de la SEPI para empresas estratégicas, es que también pone en duda que la compañía pueda operar en España si realmente la mayoría de su capital accionarial es venezolano.

En este sentido, ha planteado al Gobierno en una batería de preguntas, recogida por Europa Press, si piensa promover la retirada de la licencia de explotación a la compañía y retirar la asistencia financiera por parte de la SEPI.

Y es que, si como publica el periódico digital 'Vozpopuli', que eleva al 57% el capital venezolano en esta aerolínea, Vox asegura que Plus Ultra "no podría operar en España y no debería haber sido rescatada".

Estas cifras se deducen de los últimos datos del registro mercantil, que a 31 de enero de 2020 detallan que la sociedad Snip Aviation cuenta con el 45% de Plus Ultra y de otro 11,47% a través de la sociedad FlySpain, ambas empresas propiedad de empresarios venezolanos.

El reglamento comunitario obliga a contar con más de la mitad accionariado comunitario para poder operar en la Unión Europea (UE), por lo que Vox pregunta al Gobierno cuántos accionistas de la compañía cuentan con doble nacionalidad y cuántos de ellos la han conseguido en los últimos tres años.

Por otro lado, también preguntan cuántas empresas solicitantes de apoyo financiero de la SEPI han visto rechazada su petición por ser consideradas extranjeras y a cuántas aerolíneas se les ha denegado licencia de explotación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en los últimos años por no contar con el mínimo capital comunitario.