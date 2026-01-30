W2M refuerza su posición en el turismo musical tras aliarse con SD Concerts, promotor en República Dominicana

El CEO de W2M, Gabriel Subías, en una rueda de prensa en el marco de Fitur 2026. - W2M

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

World2Meet (W2M) refuerza su posición en el turismo musical tras firmar una colaboración con SD Concerts, promotor de espectáculos en República Dominicana, por la que el grupo comercializará paquetes turísticos al país caribeño, incluyendo experiencias como conciertos internacionales, entre ellos el de Ed Sheeran y eventos como el Festival Presidente.

El acuerdo se produjo dentro del marco de la celebración de Fitur 2026, con la presencia del CEO de la firma dominicana, Saymon Diaz, según ha anunciado la división de viajes de Grupo Iberostar en una publicación de 'LinkedIn'.

Para W2M, este acuerdo consolida su apuesta por el turismo de experiencias y refuerza, además, su compromiso, a través de la marca NewTravellers Music con el "creciente" mercado latinoamericano.

"Un paso más para seguir creando propuestas diferenciadoras que conectan cultura, entretenimiento y viaje".

Este nuevo acuerdo sucede a la alianza anunciada el pasado mes de octubre de 2025 con Live Nation España. Desde 2022, el grupo turístico español se ha ido incorporando de forma progresiva en el territorio musical, a través de las marcas Flowo, Newblue y Azulmarino.