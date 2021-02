Wayra (Telefónica) invirtió 4,5 millones de euros en 39 startups en 2020

La inversiones en España alcanzaron los 1,8 millones de euros, un 29% más que el año anterior

Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, realizó en 2020 inversiones por un importe total de 4,5 millones de euros en 39 startups de Europa y Latinoamérica, de los que 1,8 millones de euros se invirtieron desde España en 15 empresas emergentes, un 29% más que el ejercicio anterior.

En un comunicado, la compañía de telecomunicaciones detalla que los proyectos en los que ha invertido el pasado año están relacionados con Inteligencia Artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), cloud, vídeo, realidad virtual, ciberseguridad, conectividad, data analytics o fintech.

Wayra señala que con esta inversiones refuerza su objetivo de apostar por startups tecnológicas que tengan encaje con los proyectos estratégicos de Telefónica. La participación del hub, que ayuda a las compañías a desarrollar negocio con el grupo y a conectar con áreas de negocio clave de la operadora, es de hasta 250.000 euros por empresa.

En concreto, la compañía detalla que, desde sus sedes de Madrid y Barcelona, Wayra España invirtió en 2020 en las startups Countercraft, Ludus, Kymatio, Proppos, Humanox, Pridatec, Galgus, Alias Robots, Kenmei, Payflow y YBVR.

Por su parte, Wayra X, el primer hub 100% digital puesta en marcha por Wayra para invertir a escala global en startups 100% digitales, llevó a cabo el pasado año inversiones en Peoople, Blabla, Nannyfy y Suscrip.

Por otro lado, también informa de que, por primera vez, en 2020 dos startups participadas por Wayra se integraron en la compañía. Así, Telefónica Tech adquirió Govertis e iHacklabs con el objetivo de "reforzar sus capacidades en ciberseguridad incorporando talento emprendedor".

A su vez, Wayra reforzó su compromiso con el ecosistema emprendedor con la firma de acuerdos estratégicos con actores clave del mundo startup como Lanzadera, The Venture City, Startup Valencia o Seedrocket y BStartup, impulsores de la iniciativa Venture on the Road, un 'roadshow' concebido para proporcionar acceso a inversores y 'networking' en diferentes ciudades de España.

"Parte de la recuperación económica de nuestras sociedades en 2021 pasa por la reinvención y digitalización masiva de sectores clave para el día a día de las personas. Los emprendedores capaces de resolver los problemas diarios de millones de personas tienen mucho que decir este año y un mundo de oportunidades para crecer a escala global", ha resaltado el responsable global de Wayra, Andrés Saborido.