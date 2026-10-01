World2Fly inicia operaciones en Argetina con la inauguración de la ruta directa entre Madrid y Rosario. - WORLD2FLY

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

World2Fly ha inaugurado este jueves su primera ruta en Argentina con la puesta en marcha de la conexión directa entre Madrid y Rosario, que contará con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, y será operada con un Airbus A350-900 de 432 pasajeros.

Tal y como ha destacado en un comunicado, el vuelo inaugural desde Rosario hacia Madrid ha completado sus plazas, mientras que el segundo registra una alta ocupación.

La apertura de esta ruta responde a la demanda identificada por la aerolínea en el mercado argentino, tanto entre los pasajeros que viajan a España por motivos turísticos, personales o profesionales como entre quienes buscan acceder desde España y otros mercados europeos a Rosario y su región.

"Abrimos una ruta inédita que conecta por primera vez de forma directa Rosario con Europa y que ofrece a nuestros pasajeros una nueva alternativa para viajar entre España y Argentina", ha valorado su director general, Bruno Claeys.

La incorporación de Rosario a la red de la aerolínea de World2Meet da continuidad a la presencia de World2Fly en Latinoamérica, tras la apertura de Madrid-Cartagena de Indias el pasado julio y el desarrollo de su operación en Cali, ambas en Colombia.

Con cinco años de operaciones y más de 3,5 millones de pasajeros transportados, World2Fly ha destacado su evolución desde una actividad centrada inicialmente en el Caribe hacia una red de largo radio más diversa.

Entre sus futuros planes, la aerolínea ha confirmado anterimente que mantiene su foco en consolidar sus conexiones y adaptar su crecimiento a las necesidades del mercado, manteniendo sus estándares de seguridad, eficiencia y calidad de servicio.