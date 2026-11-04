Yanuna avanza con una inversión para impulsar un nuevo concepto de turismo en el Caribe

Proyecto turístico y residencial de lujo de Yanuna - Cedida

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS)

Yanuna ha presentado los avances de su primera etapa en Punta Macao, un proyecto turístico y residencial de lujo que contempla una inversión total proyectada de 1.000 millones de dólares. La presentación, celebrada el pasado viernes 30 de octubre en República Dominicana, contó con la presencia del presidente del país, Luis Abinader, junto a los fundadores e inversores del proyecto, autoridades gubernamentales y aliados estratégicos.

Concebido como una comunidad costera integrada, el desarrollo responde a la evolución de la demanda internacional hacia experiencias de alto valor añadido, donde la privacidad, el servicio personalizado, la naturaleza y la conexión con el destino adquieren un papel protagonista. Impulsado por capital dominicano, Yanuna se desarrolla sobre una propiedad de 2,7 millones de metros cuadrados y combinará oferta hotelera, residencial, gastronómica y de bienestar. Su propuesta busca ir más allá del modelo turístico convencional, integrando diferentes experiencias en un mismo entorno y apostando por un concepto de hospitalidad de lujo con visión a largo plazo.

"Yanuna nace de la profunda convicción en lo que República Dominicana puede ofrecer al mundo. Somos más que sol y playa. Por eso queremos contribuir a la evolución de nuestro turismo con una comunidad que reúna la riqueza de este territorio, estándares internacionales de excelencia y nuestra propia manera de recibir y cuidar a quienes nos visitan. Es una visión compartida por inversionistas y colaboradores, impulsada por capital 100% dominicano y con vocación de generar valor duradero para el país" , expresó Yamil E. Isaías, Presidente del Consejo de Yanuna, y representante de la inversión del Fondo de Desarrollo de Sociedades Pioneer II.

La primera etapa hotelera contempla 548 habitaciones distribuidas entre The Ritz-Carlton Yanuna (250) y Casa Mirayá, a Luxury Collection Hotel (298), dos establecimientos bajo marcas del portafolio de Marriott International que ofrecerán propuestas diferenciadas. The Ritz-Carlton Yanuna, previsto como el primer hotel de la marca en República Dominicana, estará centrado en el servicio personalizado, la privacidad y el bienestar, mientras que Casa Mirayá ofrecerá una experiencia vinculada con la cultura, la identidad local y el descubrimiento del destino.