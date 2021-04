Yellen subraya de nuevo la necesidad de aprobar una fiscalidad mínima para empresas a nivel global

WASHINGTON, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha insistido este lunes de nuevo en la propuesta del nuevo Gobierno de Joe Biden de aprobar un nivel impositivo mínimo a nivel global para las empresas, de forma que se evite la "carrera" a la baja que existe actualmente.

Así lo ha manifestado Yellen durante su intervención en un acto organizado por The Chicago Council on Global Affairs, donde ha defendido que la idea de 'Estados Unidos primero' (America First), auspiciada por el anterior Gobierno de Donald Trump "nunca debe significar 'Estados Unidos en solitario'".

Para la expresidenta de la Fed, la credibilidad en el extranjero "empieza con la credibilidad en casa". "Estamos trabajando con los países del G20 para acordar un tipo mínimo del impuesto sobre sociedades a nivel global que pueda frenar la carrera hasta el fondo", ha esgrimido Yellen.

La secretaria del Tesoro ha defendido que un tipo mínimo a nivel global para las empresas se podrá emplear para que la economía "se desarrolle" con más igualdad de oportunidad en la fiscalidad de empresas multinacionales y que "estimule la innovación el crecimiento y la prosperidad".

El presidente Biden presentó la semana pasada un plan de inversiones en empleos e infraestructuras de dos billones de dólares (1,7 billones de euros) que se pagará durante los próximos 15 años mediante una serie de impuestos a empresas, incluyendo un alza del impuesto sobre sociedades del 21% actual al 28%.

La semana anterior, Yellen ya había defendido ante el Senado de Estados Unidos elevar el dicho gravamen, debido a que, en su opinión, el país recauda "una cantidad muy pequeña" a través de esta figura fiscal.