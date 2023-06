Yolanda Díaz cifra el coste de su bono para hipotecas en 1.000 millones para préstamos de hasta 250.000 euros

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y candidata a la Presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que su propuesta de crear un bono extraordinario para ayudar a las familias con el pago de su hipoteca tendría un coste fiscal de 1.000 millones de euros para hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de 10 años.

Díaz, en declaraciones a la cadena Ser, ha asegurado que se trata de un cálculo "conservador" y ha subrayado que el establecimiento de este bono extraordinario es "absolutamente posible". "Se ha hecho en Grecia, que ha congelado las cuotas hipotecarias, y se puede hacer aquí", ha defendido.

La vicepresidenta segunda ha advertido de que con una subida de la cuota hipotecaria de 300 euros y un salario de 1.500 euros mensuales "es imposible vivir". "Y no es culpa de la ciudadanía, es culpa de, en este caso, de una política de subida de tipos de interés que yo no comparto", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no salga a decir que no comparte estas subidas de los tipos de interés, máxime cuando hay organismos económicos que ya están advirtiendo de las consecuencias de esta política monetaria.

Para Díaz, el coste de la vida es "el principal problema" que tiene ahora mismo España, con unos precios de alquiler y de la cesta de la compra "imposibles" de asumir. "Es misión imposible pagar una renta de un arrendamiento. Es misión imposible la cesta de la compra", ha denunciado.

Así, ha pedido "no confundir los datos macroeconómicos con la vida de la gente", porque aunque la gestión económica del Gobierno está siendo buena y lo ha hecho "genial" en la lucha contra la inflación, hay malestar social porque "la gente lo está pasando mal" y eso al final se acaba trasladando al voto de los ciudadanos.

"La gestión económica es buena. Todo va bien (...) Pero es verdad que la crisis de inflación nos ha empobrecido a todos", ha apuntado la líder de Sumar, que ha denunciado, por ejemplo, lo "quemadísimos" que están los profesores y el personal sanitario por sus condiciones retributivas.

CRÍTICAS A FEIJÓO

La vicepresidenta segunda ha criticado además al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su "desconocimiento" sobre la realidad laboral, fiscal y financiera española. "Me atrevo a afirmar aquí que o lo hace por pura ignorancia o miente descaradamente (...) El señor Feijóo no es está preparado para ser presidente del Gobierno o miente o sencillamente no sabe de qué habla", ha dicho Díaz.

Así, ha negado que, como ha dicho Feijóo, se trabajen menos horas en España que en 2019 o que los trabajadores a los que se les ha subido el salario mínimo vayan a pagar más impuestos porque no se ha deflactado el IRPF.

"No tiene ni idea de lo que está hablando el señor Feijóo en términos fiscales en España. Lo que hemos hecho en el Gobierno de España justamente es bajar los impuestos en las rentas salariales inferiores a 21.000 euros", ha afirmado.

Díaz también ha acusado a Feijóo de desconocer cómo funciona el mercado de trabajo por el "lío que se ha hecho con los fijos-discontinuos", ha concluido.