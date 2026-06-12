Barcelona se convierte en la capital iberoamericana de la prevención con PREVENCIA 2026

Archivo - La secretaria de OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, posa para Europa Press, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra los días 15 y 16 de junio en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la décimoquinta edición de PREVENCIA 2026, el principal foro de seguridad y salud en el trabajo del espacio iberoamericano.La ciudad que ha hecho de la innovación y del compromiso social una seña de identidad acoge así un encuentro llamado a marcar la agenda preventiva de la región para los próximos años.

Con más de 500 participantes inscritos y la presencia confirmada de 22 países, el Congreso podrá seguirse en streaming en toda la región iberoamericana, ampliando su alcance a autoridades, instituciones y profesionales de uno y otro lado del Atlántico. La cita reunirá a responsables gubernamentales, organismos técnicos y representantes del diálogo social — organizaciones empresariales y sindicales— en torno a un objetivo compartido: construir una Iberoamérica más preventiva, más segura y más justa.

PREVENCIA 2026 está organizado por la OISS, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Cooperación Española, en una alianza que refrenda la dimensión internacional del evento.

Esta edición afronta un auténtico reto: alinear la prevención de riesgos laborales con los nuevos desafíos del mundo del trabajo.En este marco, la OISS realizará la primera presentación pública de la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST) 2026-2030, una hoja de ruta de visión estratégica, elaborada con criterio técnico y orientada a las necesidades reales de los países, que cuenta con el respaldo de los gobiernos de la región, como avala la participación confirmada de autoridades y actores sociales de todos los ámbitos.