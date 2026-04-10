La Embajada de Colombia reconoce a Gina Magnolia como colombiana destacada en el exterior

Gina Magnolia Riaño Barón con el embajador de Colombia en España - CEDIDA

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mañana de hoy, la Embajada de Colombia en España ha otorgado un reconocimiento a la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón, en el marco de la X edición de los premios a colombianos destacados en España.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede diplomática en Madrid y estuvo presidido por el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, quien destacó la trayectoria, liderazgo y aportes de la homenajeada al fortalecimiento de los sistemas de protección social en Iberoamérica.

Este reconocimiento pone en valor la exitosa trayectoria y las calidades humanas de Gina Magnolia Riaño Barón en el ámbito público, académico y multilateral. Primera mujer iberoamericana en ejercer la Secretaría General de la OISS, bajo su liderazgo ha consolidado a esta organización como un referente internacional en materia de seguridad social y protección social, promoviendo la cooperación técnica, la formación del funcionariado, la modernización y fortalecimiento de las instituciones de este ámbito, lo mismo que el impulso de políticas públicas orientadas a ampliar la cobertura y sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado altas responsabilidades en Colombia, entre ellas Ministra de Trabajo y Seguridad Social y Ministra de Salud encargada, así como Presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social y Directora General de la Caja Nacional de Previsión Social, donde lideró procesos de modernización institucional con impacto directo en miles de beneficiarios. Igualmente, ha ejercido funciones como Directora y Secretaria General del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (INTRA), y como Conjuez del Consejo de Estado.

Su trayectoria también incluye una activa participación en el ámbito internacional, destacando su liderazgo en la delegación de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo, así como su contribución a la adopción de instrumentos clave como el Convenio sobre Protección de la Maternidad (183). Asimismo, ha participado en importantes iniciativas legislativas en Colombia, entre ellas la ley que creó el Sistema General de Seguridad Social y normas de protección social con gran impacto en la población.

Bajo su liderazgo al frente de la OISS, se han promovido iniciativas de alto impacto en la región, como el impulso y promoción del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), instrumento que ha sido aplicado efectivamente en Argentina (2016), Perú (2016), República Dominicana (2020) y Colombia (2023), así como la reciente adhesión de Honduras en 2024, beneficiando a millones de personas trabajadoras migrantes en la región.

Asimismo, también ha impulsado la Carta Iberoamericana de Derechos Sociales Fundamentales como instrumento clave para el reconocimiento y garantía de derechos, junto con la formulación de dos estrategias iberoamericanas de seguridad y salud en el trabajo, orientadas a mejorar las condiciones laborales en la región. Estas acciones se complementan con la promoción de la equidad de género mediante pactos iberoamericanos. La disminución de la judicialización y el impulso de políticas públicas dirigidas a la formalización laboral y al fortalecimiento de la gobernanza de las instituciones de la región.

Durante la pandemia de la COVID-19, lideró la estrategia I y II de acompañamiento a las instituciones de la región para fortalecer la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, promoviendo el reforzamiento de los sistemas de seguridad social y una recuperación equitativa y sostenible.

La distinción se enmarca en la décima edición de estos premios, que buscan visibilizar el talento, liderazgo y aportes de la comunidad colombiana en España en distintos ámbitos profesionales, académicos y sociales, reforzando los lazos entre Colombia y España y destacando el papel de la cooperación iberoamericana en la construcción de sociedades más inclusivas y equitativas.