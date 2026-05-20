El OIEESS incorpora nueva sección sobre modalidad del primer empleo con seguridad social

OIEESS - CEDIDA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) impulsa la incorporó una nueva sección dentro del Observatorio Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento y Seguridad Social para personas jóvenes, destinada al seguimiento y análisis de las modalidades del primer empleo con seguridad social en Iberoamérica (https://observatorioeess.oiss.org/). Esta nueva herramienta digital, desarrollada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), permitirá fortalecer el análisis regional sobre la situación laboral de las personas jóvenes, mediante información comparativa y estadísticas orientados a apoyar la formulación de políticas públicas de empleo y protección social.

La nueva sección incorpora un primer apartado centrado en la tasa de desempleo juvenil según el nivel educativo de las personas jóvenes entre 15 y 29 años. A través de este espacio se puede analizar información comparativa de 21 países iberoamericanos, evidenciando que la educación continúa siendo un factor determinante para mejorar las oportunidades de acceso al empleo. Los datos muestran que las personas jóvenes con mayores niveles educativos suelen registrar menores tasas de desempleo, aunque también se identifican dificultades de inserción laboral entre quienes cuentan con educación superior, especialmente en contextos donde persisten desajustes entre la formación académica y las necesidades reales de los mercados laborales.

Los datos más reciente evidencian que completar únicamente la educación secundaria no representa una garantía suficiente para acceder a empleos de calidad o con cobertura de seguridad social. En este sentido, destaca la importancia de fortalecer programas técnicos, sistemas de educación dual, pasantías y procesos de capacitación práctica que faciliten la transición entre educación y empleo. Asimismo, se pone de relieve la situación de vulnerabilidad de las personas jóvenes con menor nivel educativo, quienes enfrentan mayores riesgos de exclusión laboral, informalidad y precarización del empleo, lo que refuerza la necesidad de impulsar programas de segunda oportunidad educativa y formación en competencias digitales y socioemocionales.

Otro de los aspectos destacados de esta nueva herramienta es el análisis de las brechas de género en el empleo juvenil. La información recopilada refleja que las mujeres jóvenes continúan registrando mayores tasas de desempleo en comparación con los hombres, incluso entre quienes alcanzan estudios superiores. Esta situación evidencia la persistencia de barreras estructurales que limitan sus oportunidades laborales y la necesidad de promover políticas activas que impulsen la contratación femenina, amplíen los servicios de cuidado y reduzcan los factores de discriminación en el mercado de trabajo. El sistema también resalta la importancia de fortalecer los vínculos entre instituciones educativas y sectores productivos para mejorar las oportunidades de inserción laboral de la juventud.

La nueva sección incorpora además un apartado específico sobre desempleo y calidad del empleo joven en Iberoamérica, que reúne información comparativa sobre desempleo juvenil, informalidad laboral, población joven que ni estudia ni trabaja (NEET) y condiciones de acceso al empleo formal. Los análisis reflejan que, pese a la recuperación económica posterior a la pandemia, las tasas de desempleo juvenil continúan siendo considerablemente más elevadas que las del resto de la población activa en gran parte de la región. Asimismo, se identifican importantes diferencias entre países, territorios urbanos y rurales, así como mayores condiciones de vulnerabilidad para jóvenes migrantes y personas con baja escolaridad.