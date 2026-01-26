La OISS continúa sus labores en la construcción de la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo - Cedida

MADRID 26 Ene.

La XIV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica – PREVENCIA 2025, ha supuesto un nuevo impulso a la cooperación iberoamericana en materia de seguridad y salud en el trabajo, al consolidar consensos regionales y líneas de acción conjuntas para responder a los principales desafíos que enfrenta el mundo laboral en la actualidad. La aprobación de su Declaración recoge los principales acuerdos alcanzados y define las líneas estratégicas a seguir en los próximos años con el objetivo de garantizar entornos de trabajo seguros, saludables y sostenibles en Iberoamérica.

Este Congreso, celebrado en Santiago de Chile (23 y 24 de junio de 2025) es el mayor foro regional dedicado a la promoción del trabajo seguro y saludable. El encuentro fue organizado por la Organización Iberoamericana de Salud Social (OISS) junto al Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría de Previsión Social, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); reunió a autoridades gubernamentales, representantes de empleadores y trabajadores, académicos y expertos internacionales.

En este marco se presentó el balance oficial de la III Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021–2025, y se dio inicio al proceso de construcción participativa de la IV Estrategia, que marcará los lineamientos de política preventiva en la región para los próximos años.

Igualmente, la Declaración PREVENCIA 2025, se constituye en un documento de consenso que reafirma el compromiso de los países iberoamericanos con la promoción del trabajo seguro y saludable. El documento define marcos de actuación para orientar las políticas públicas en la región, con especial énfasis en la salud mental y los riesgos psicosociales, los riesgos asociados al cambio climático, la transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la perspectiva de género en políticas de seguridad y salud, la creciente incidencia de siniestralidad vial laboral, o la importancia del diálogo social y la negociación colectiva para afrontar los desafíos emergentes.

Durante las dos jornadas de trabajo se llevaron a cabo diversos paneles que contaron con la asistencia de más de 300 participantes provenientes de 22 países, en los que se analizaron los principales avances y desafíos actuales en la prevención de riesgos laborales en Iberoamérica desde distintas perspectivas técnicas, institucionales y sociales, consolidándose PREVENCIA como un espacio estratégico de diálogo y cooperación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En el marco de la clausura, la OISS realizó la entrega de una placa de reconocimiento al Dr. Marcelo Martín, ex director regional del Centro Cono Sur de la Organización, por su destacada trayectoria y su contribución al fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo en la región iberoamericana. Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales al Gobierno de Chile por su labor en la implementación del Decreto Supremo N.º 44, destacado como un ejemplo de articulación institucional en favor de la prevención de riesgos laborales, y al Instituto de Previsión Social (IPS), distinguido con el Premio Buenas Prácticas sobre Digitalización de Servicios 2024.