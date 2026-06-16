OISS impulsa la agenda iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo en Prevencia 2026

Avanzan los respaldos a la agenda iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo impulsada por la OISS - OISS

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ha dado inicio este lunes en Barcelona a la XV edición del Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales (Prevencia) 2026, en el que han presentado la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo y han abordado las políticas gubernamentales en esta materia.

La primera jornada ha contado con un panel de alto nivel en el que han participado la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares Ortega; el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Alberto Castillo Ferreira; y la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quien ha moderado el panel.

Durante su intervención, Yolanda Díaz ha puesto el foco en la importancia de fortalecer la prevención ante los nuevos desafíos del mundo del trabajo, con especial atención a la salud mental y a los riesgos psicosociales, a los que se ha referido como uno de los grandes debates de época.

El panel ha sido introducido por el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, quien ha dado la bienvenida institucional a las delegaciones asistentes y ha compartido la experiencia de Cataluña en materia de prevención de riesgos laborales y promoción de entornos de trabajo seguros y saludables.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Alberto Castillo Ferreira, ha resaltado la dimensión humana de la prevención y la importancia de garantizar que las personas trabajadoras puedan regresar sanas y salvas a sus hogares, subrayando la necesidad de respuestas colectivas frente a los desafíos laborales actuales.

En el marco de la jornada inaugural, la secretaria general de la OISS ha presentado la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026-2030, una hoja de ruta común para avanzar en la prevención de riesgos laborales frente a fenómenos como la transformación digital, la inteligencia artificial, el cambio climático, la salud mental y las nuevas formas de organización del trabajo.

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares Ortega, ha puesto en valor la estrategia impulsada por la OISS, a la que se ha referido como un faro para guiar los esfuerzos regionales en materia de seguridad y salud laboral.

UN ESPACIO PARA LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL

Prevencia 2026 es un espacio centrado en el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo en Iberoamérica, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Generalitat de Catalunya.

Este Congreso continuará este martes con su segunda jornada, dedicada a sesiones técnicas sobre temas prioritarios para la región, reafirmando el compromiso de la OISS y de los países iberoamericanos con entornos laborales más seguros, saludables, inclusivos e innovadores.