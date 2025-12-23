Según la OISS, persiste la brecha laboral en Iberoamérica: participación femenina 52,1% frente a 74,3% masculina en 2024

Foto en desarrollo del Encuentro - Cedida

MADRID, 23 Dic.

Las mujeres trabajadoras independientes enfrentan, de manera sistemática, una mayor informalidad laboral que los hombres, una brecha que ha avanzado poco en los últimos ocho años debido a las dificultades estructurales para acceder a la formalización. En este contexto, el Encuentro, organizado por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), reunió a expertos y representantes de diversas instituciones para compartir experiencias y soluciones concretas.

Durante el evento, se presentaron buenas prácticas desarrolladas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y Uruguay, así como en organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la OISS. En sus palabras de apertura, la designada presidencial de Honduras, Doris Gutiérrez, destacó el compromiso de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya con la eliminación de las brechas de género y la promoción de la igualdad de derechos para todas las personas. Por su parte, el embajador de España en Honduras, Diego Nuño, subrayó el rol fundamental de la seguridad social para fomentar la participación femenina en el mercado laboral formal.

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, destacó durante su intervención la persistente brecha en la participación laboral entre mujeres y hombres en la región, con una tasa de participación de la mujer de solo el 52,1% en 2024, frente al 74,3% de los hombres. Riaño Barón recordó la recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la formal, norma internacional que cumple 10 años y fue incorporada en la Agenda 2030 de la ONU en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8.

Uno de los puntos clave del Encuentro fue la presentación del Estudio “Edades de jubilación e inequidades de género en los sistemas de pensiones iberoamericanos”, realizado por la OISS, la OIT y ONU Mujeres con el apoyo de la AECID. Además, se debatieron medidas concretas para reducir la informalidad laboral entre las trabajadoras independientes, como la flexibilización de la afiliación a la seguridad social mediante el uso de herramientas digitales, la mejora de las prestaciones y el fomento del emprendimiento colectivo. Se enfatizó también la importancia de los sistemas de cuidado para apoyar la inserción laboral femenina y la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la formalización laboral desde el sector público.