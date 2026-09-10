Puesta en marcha de IBEREX

Foto de grupo de la XVII Reunión del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) - Cedida

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado 3 y 4 de septiembre se celebró en Salvador de Bahía la XVII Reunión del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) y de sus Comisiones Jurídica, de Gestión e Informática, encuentro que reunió a representantes de instituciones de los trece Estados Parte para analizar el desarrollo del Convenio y adoptar decisiones orientadas a fortalecer su gestión y aplicación.

El acto de apertura contó con la participación de autoridades brasileñas, presididas por el secretario de Estado del Régimen General de Previsión Social, Benedito Adalberto Brunca y de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, quien agradeció a Brasil la presidencia y acogida de la reunión y destacó la importancia de continuar avanzando en la coordinación internacional de los sistemas de seguridad social, especialmente ante los cambios en los mercados de trabajo, los movimientos migratorios y la necesidad de profundizar en la digitalización de la gestión.

Uno de los principales resultados de la reunión fue la aprobación del IBEREX (sistema de intercambio electrónico de información sobre seguridad social), que permitirá realizar de manera electrónica la transmisión de información entre los organismos de enlace (son las instituciones competentes) de los países que aplican el CMISS.

Durante el encuentro también se aprobaron los instrumentos que regirán su funcionamiento, entre ellos el Manual de Gobernanza y el Protocolo de Seguridad.

Igualmente, se ratificó que IBEREX entrará en funcionamiento el 31 de diciembre de 2026, constituyendo un gran avance en la digitalización, la agilización de los procesos, la seguridad y la mejora de la gestión del Convenio

Durante las jornadas también se celebraron las reuniones de las Comisiones de Gestión, Jurídica e Informática, que analizaron diferentes cuestiones relacionadas con la aplicación práctica del Convenio y el funcionamiento de IBEREX. La reunión permitió también hacer un balance de la aplicación del CMISS, actualmente operativo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Los datos presentados durante el Comité reflejan el gran aporte que representa este instrumento a la garantía de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, con 200.389 procesos tramitados a su amparo.

Otro de los temas abordados fue el avance de los trabajos para una mejor coordinación entre el CMISS y los mecanismos de seguridad social de la Unión Europea. La OISS informó sobre la preparación de una propuesta de hoja de ruta y sobre los trabajos orientados a identificar posibles vías de colaboración que permitan reforzar la protección de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad entre ambas regiones.

En el marco de la reunión se informó también de las actuaciones de divulgación y formación desarrolladas por la OISS, así como de los contactos mantenidos con México y Guatemala para promover su incorporación al CMISS, continuando así los esfuerzos para ampliar progresivamente el alcance del Convenio en la región iberoamericana.

Finalmente se realizó el traspaso de la Presidencia del Comité Técnico Administrativo de Brasil a Chile. La representación brasileña agradeció el trabajo realizado durante su periodo al frente del Comité y convocó la XVIII Reunión, que se celebrará en Chile en 2027.

Ver vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=sk_9OS63xAI